A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre;

-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 22 alle 5:00 di lunedì 23 novembre.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa nella prima notte e con mezz’ora di anticipo nella seconda e terza notte.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.