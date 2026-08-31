A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.