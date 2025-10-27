A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma 27 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Po Ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la SR6, via Eridania, via Nelson Mandela, la SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara Nord;
-dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre alle 6:00 di sabato 1 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello, verso Padova.
Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, chiuderà l’area di servizio “Po Est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara Nord, percorrere la SP19, via Eridano, via Modena, via Guglielmo Marconi, via Padova, via Nazionale, la SS16 Adriatica, via Nelson Mandela, la SR6 e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.