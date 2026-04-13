A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile e dalle 22:00 di sabato 18alle 6:00 di domenica 19 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 20:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile;

-dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile e dalle 22:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile;

-dalle 21:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.