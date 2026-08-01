A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Diramazione di Ferrara sud, la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.