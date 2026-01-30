A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA E DELL’USCITA DI FERRARA NORD
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDÌ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e fare rientro in A13 dalla stazione di Ferrara nord;
-sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire ad Occhiobello o a Ferrara sud.
DALLE 21:00 DI GIOVEDÌ 5 ALLE 5:00 DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e fare rientro in A13 dalla stazione di Ferrara nord.
DALLE 22:00 DI VENERDÌ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 FEBBRAIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e fare rientro in A13 dalla stazione di Ferrara nord;