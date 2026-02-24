A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio;

-dalle 22:00 di domenica 1 alle 5:00 di lunedì 2 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.