A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria “Ferrara-Suzzara”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, chiusura del tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrate in A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, chiusura del tratto Ferrara nord-Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 a Ferrara sud.