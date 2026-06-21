A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-FERRARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord in entrambe le direzioni, per consentire lavori di sostituzione dei cavi della linea elettrica aerea;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno e dalle 22:00 di domenica 28 alle 5:00 di lunedì 29 giugno, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord in entrambe le direzioni, per consentire lavori di sostituzione dei cavi della linea elettrica aerea.

In alternativa si consiglia:

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, immettersi sulla Diramazione Ferrara sud (D23), percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723, Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla Diramazione Ferrara sud (D23) e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.