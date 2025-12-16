A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud- Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.