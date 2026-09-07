A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione cavi, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 ad Altedo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.