A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni, Bologna e Padova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20 e via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;

-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusoil tratto Altedo-Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone e la SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.