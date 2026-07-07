A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di regolazione idraulica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 8:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, di percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20 Via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;
-dalle 20:00 di sabato 11 alle 8:00 di domenica 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud vero Padova.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, di percorrere via Chiavicone SP20, la SS64 Porrettana, il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.