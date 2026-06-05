A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione ponte “sul fiume Calcarata”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9giugno, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;

-nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Altedo-Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la SP20, via Chiavicone, SS64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.