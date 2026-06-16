A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di venerdì 19 alle 8:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 ad Altedo;

-dalle 20:00 di sabato 20 alle 8:00 di domenica 21 giugno, sarà chiuso il tratto Altedo-Ferrara sud, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la SP20, via Chiavicone, la SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.