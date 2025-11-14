A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte sul fiume Po”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre;

-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa un’ora prima rispetto alle chiusure del tratto.