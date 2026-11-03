A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative all’ammodernamento del ponte “sul fiume Po”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 novembre.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello, verso Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.