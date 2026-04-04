A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.