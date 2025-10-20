A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di realizzazione di una pesa dinamica dei veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre.

L’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.