A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Po, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio;

-dalle 22:00 di sabato 31 gennaio alle 6:00 di domenica 1 febbraio.

Nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Po Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Ferrara Nord, percorrere la SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, la SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, la SR6 via Eridania, per rientrare in A13 dalla stazione di Occhiobello.