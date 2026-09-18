A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre e dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Occhiobello, verso Padova.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con 30 minuti di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello;

-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord, verso Bologna.

Si precisa che l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con 30 minuti di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.