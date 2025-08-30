A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di pavimentazione, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS 723 Tangenziale ovest di Ferrara, per entrare sulla D23 Diramazione Ferrara sud alla stazione di Ferrara sud.