A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre;

-dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.