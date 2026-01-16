A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio;

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 d giovedì 22 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS 723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla Diramazione di Ferrara sud (D23) e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.