A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 25 aprile 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, in entrambe le direzioni, Bologna e Padova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 aprile, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la SP19, via Eridano, via Modena, la SP69, la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 30 aprile alle 6:00 di giovedì 1 maggio, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.