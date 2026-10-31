A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso il tratto Ferrara nord-Ferrara sud, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud, verso Bologna;

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 novembre, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Ferrara nord, verso Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione Di Ferrara sud, immettersi sulla D23 Diramazione Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, Via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord, verso Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.