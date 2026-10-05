A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorre la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.