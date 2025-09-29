A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare sulla A13 ad Altedo;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare sulla A13 a Bologna Interporto.