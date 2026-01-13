A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, in entrambe le direzioni, Padova e Bologna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di venerdì 16 alle 8:00 di sabato17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di venerdì 16 alle 8:00 di sabato 17 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare sulla A13 ad Altedo;

-dalle 20:00 di sabato 17 alle 8:00 di domenica 18 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare sulla A13 a Bologna Interporto.