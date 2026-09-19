A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO PADOVA ED ENTRATA BOLOGNA ARCOVEGGIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Contestualmente saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla Tangenziale immettono all’entrata di Bologna Arcoveggio, che sarà pertanto chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, chi percorre la Tangenziale, con provenienza San Lazzaro e Casalecchio ed è diretto verso Padova, dovrà uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

In alternativa alla chiusura di Bologna Arcoveggio, si potrà entrare a Bologna Interporto, sulla stessa A13, o a Bologna San Lazzaro o Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sarà chiuso anche il Ramo di svincolo che dalla A14 Bologna-Taranto, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.