A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO-BOLOGNA INTERPORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 giugno 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

Contestualmente saranno chiusi, sulla Complanare di Bologna, i rami di immissione in A13, provenendo da entrambe le provenienze, A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto e sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, l’allacciamento con la A13 verso Padova.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Arcoveggio, percorrere la Complanare di Bologna (T06) verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7bis SS64 Porrettana, percorrere la SS64 porrettana, la SP3 e entrare in autostrada A13 a Bologna Interporto;

per la chiusura in A14 dell’allacciamento con la A13, proseguire in A14, uscire a Bologna San Fiera, percorrere la Complanare di Bologna (T06) verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7bis SS64 Porrettana, percorrere la SS64 porrettana, la SP3 e entrare in autostrada A13 a Bologna Interporto;

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Marconi, SS64 Porrettana, Via Stalingrado e Tangenziale di Bologna, con rientro sulla A14 Bologna Taranto a Bologna Borgo Panigale, se diretti sulla A1 Milano-Napoli verso Milano; sul Raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio, se diretti sulla A1 Milano Napoli verso Firenze; sulla A14 Bologna Taranto a Bologna San Lazzaro, se diretti verso Ancona.