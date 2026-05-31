A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOARA-ROVIGO VERSO BOLOGNA

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di rifacimento giunti di dilatazione del ponte “sul fiume Adige”, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: -nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di sabato 6 alle 6:00 di domenica 7 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.