A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte “fiume Gorzone”, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre;

-dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre;

-dalle 22:00 di domenica 26 alle 5:00 di lunedì 27 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.