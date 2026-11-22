A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre;

-dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 e SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice, verso Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.