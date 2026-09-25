A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tra notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Altedo, percorrere la SP20, via Chiavicone, la SS64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.