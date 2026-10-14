A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 17 alle 6:00 di domenica 18 ottobre, sarà chiuso il tratto Altedo-Ferrara sud, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20 via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud;

-dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto Ferrara sud-Altedo, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.