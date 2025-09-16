A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle suddette notti, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.