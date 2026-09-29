A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di regolazione idraulica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di venerdì 2 alle 8:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Altedo, percorrere via Chiavicone, la SS64 Porrettana, la SP3, via Marconi e rientrare in A13 dalla stazione di Bologna Interporto;
-dalle 20:00 di sabato 3 alle 8:00 di domenica 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
Nella stessa notte, a partire dalle 19:30, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Interporto, percorrere via Marconi, SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare in A13 dalla stazione di Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.