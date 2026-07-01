A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto, verso Bologna;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto-Altedo, verso Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3 via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo, verso Padova.