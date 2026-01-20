A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:
-dalle 20:00 di venerdì 23 alle 8:00 di sabato 24 gennaio sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 a Bologna Interporto;
-dalle 20:00 di sabato 24 alle 8:00 di domenica 25 gennaio sarà chiuso il tratto Bologna Interporto Altedo, verso Padova.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di sabato 24 alle 8:00 di domenica 25 gennaio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.