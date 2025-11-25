A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Est, sulla A4 Torino-Trieste, percorrere la SR308, Corso Irlanda, Corso Argentina, Corso Kennedy, Corso Esperanto, Corso 1° Maggio e entrare in A13 dalla stazione di Padova Sud.