A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 11 settembre 2026 -. Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla A4, con provenienza Venezia e Milano, immettono sulla A13, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, in A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla Diramazione di Padova sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.