A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, per chi proviene da Milano e da Venezia ed è diretto verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto.

In alternativa, uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione di Padova sud.