A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio;

-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio.

In alternativa, uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso 1 Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.