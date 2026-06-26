A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 verso Padova alla stazione di Boara;

-dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 verso Bologna alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.