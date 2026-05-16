A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 19 e mercoledì 20 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 verso Padova alla stazione di Boara;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio e dalle 20:00 di venerdì 22 alle 8:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il tratto Rovigo-Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la SS16 Adriatica e la SS434 Transpolesana e rientrare in A13, verso Bologna, alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

-dalle 20:00 di sabato 23 alle 8:00 di domenica 24 maggio, sarà chiuso il tratto Villamarzana Rovigo sud-Rovigo, verso Padova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13, verso Padova, alla stazione di Boara.