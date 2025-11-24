A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI PADOVA ZONA INDUSTRIALE-PADOVA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di potenziamento ed ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottai i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Esperanto, Corso Primo Maggio ed entrare sulla Diramazione di Padova sud alla stazione di Padova sud;
-dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere SS516 Piovese, Corso 1° Maggio, Corso Esperanto, Corso Kennedy, uscita n°13 Corso Stati Uniti e rientrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.