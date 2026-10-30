A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE BOLOGNA ARCOVEGGIO E ROVIGO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE BOLOGNA ARCOVEGGIO E ROVIGO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Interporto;
-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Villamarzana Rovigo sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.