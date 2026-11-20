A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO ADIGE EST E TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova;

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.