A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE DA BOLOGNA VERSO MILANO. RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A13 DA VENEZIA VERSO BOLOGNA
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti consecutive di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sulla A13 Bologna-Padova sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale, percorrere corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, la SR308, corso Irlanda e entrare a Padova Est sulla A4 Torino-Trieste.
-Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova sarà chiusa, per chi proviene da Venezia, l’immissione sulla A13, verso Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire a Padova Est, sulla A4 Torino-Trieste, e rientrare dalla stessa in direzione Venezia, per poi interconnettersi sulla A13, verso Bologna.